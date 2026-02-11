Inter-Juventus | Gol Colpi di Scena e Momenti Top del Big Match su Sky e NOW

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus ha regalato un pomeriggio di emozioni forti. Gol, colpi di scena e reazioni dei giocatori si sono susseguiti in un susseguirsi di momenti intensi, visibili su Sky e NOW. La partita è stata ricca di tensione e cambi di fronte, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Il Derby d'Italia come non l'hai mai vissuto Inter-Juventus è il Big Match dei Big Match, raccontato istante per istante tra gol, reazioni, tensione e momenti che cambiano la partita. Su Sky Sport e NOW entriamo dentro ogni azione, senza perderci nulla. Dalla carica iniziale al fischio finale, questo è.

