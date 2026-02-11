Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE | qualche nervosismo di troppo si entra nella fase calda del match

Nel primo quarto di finale di Coppa Italia Primavera, la Juventus batte l’Inter 1-0. La partita si fa subito nervosa, con qualche fallo di troppo e tensione tra i giocatori. L’Inter prova a spingere, ma la Juventus si difende bene e trova il gol decisivo. Ora le squadre si preparano alle prossime sfide, mentre i tifosi aspettano di capire chi passerà il turno.

di Fabio Zaccaria Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna contro il Verona torna in campo e sfida l’Inter in Coppa Italia nei quarti di finale: chi avrà la meglio incrocerà la vincente fra Roma e Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 72? Altro cambio per Padoin: Tiozzo lascia spazio a Milia 70? VERDE MONUMENTALE- Ancora preciso il centrale bianconero, chiusura puntuale 66? RIZZO PERICOLOSO- Recupero palla favoloso del centrale che poi punta l’area, dribbla e calcia: Taho respinge in corner, che occasione e che azione del difensore 64? Doppio cambio per Carbone: Pinotti e Carrara fanno il loro ingresso in campo 62? Resta a terra Zouin- Dopo lo scatto e la chiusura di Rizzo, l’esterno nerazzurro non è al meglio: allertato lo staff medico 61? Il muro bianconero resiste, l’Inter non trova i giusti spunti sulle corsie 58? Leone ancora acciaccato dal contrasto con Zouin, si rialza l’esterno bianconero 56? Un’ammonizione sulla panchina della Juventus, un membro dello staff di Padoin 52? PALO DI TIOZZO- Ghiotta chance per i bianconeri, Tiozzo si trova in area ma colpisce solamente il palo 50? ESCE PUGNO- Non al meglio l’attaccante, Durmisi prende il suo posto 49? Buona partenza dell’Inter, come nel primo tempo approccio aggressivo sulla gara 47? AMMONITO VALLANA- Zouin scappa via in dribbling, Vallana non usa mezze misure e lo ferma: ammonizione per lui 46? Subito steso Vallana, ottima prestazione del centrocampista sin qui SECONDO TEMPO- Si riparte, primo possesso bianconero FINE PRIMO TEMPO 45? TIRO MEROLA- Grelaud libero sulla sinistra, vede Merola che può girare in porta ma alza troppo la mira 40? Ancora Merola isolato sull’out di sinistra, rientra e crossa sul secondo palo ma non trova alcun compagno pronto a ricevere 37? OCCASIONISSIMA PER MEROLA- Leone scatta e mette al centro un pallone tagliente: né Pugno prima e né Merola poi riescono a correggere sotto misura 36? Cerpelletti dopo uno schema tenta la giocata ma spara altissimo, sospiro di sollievo per Radu 33? Ottimo pressing dei bianconeri che mette in difficoltà il giro palla dell’Inter e costringe la squadra di casa a forzare la giocata 30? La squadra di Padoin ora è rintanata nella propria metacampo, soffre ma riparte veloce 29? GRELAUD AMMONITO- Ancora un duello con El Mahboubi, il terzino belga della Juventus prova ad anticipare ma commette fallo: giustamente viene ammonito 26? Ora spinge l’Inter ma Radu è attento e fa suo il pallone in uscita alta 24? Keutgen fondamentale in interdizione, lavoro utilissimo in questa fase di gara del emdiano di Padoin 20? Grelaud ancora decisivo- Intervento in anticipo del belga, gara di massima concentrazione sin qui dell’esterno 17? Fallo di Leone che concede una punizione a Kukulis, la sua traiettoria è lunga per tutti e termina fuori 13? OCCASIONE VALLANA- Il centrocampista si trova ben posizionato e calcia, il suo mancino termina a lato di un soffio: che chance per raddoppiare 11? GOL DELLA JUVE- Da calcio d’angolo Pugno effettua una sponda fortunosa ma efficace che pesca Verde sul secondo palo: il centrale mette in rete di testa 9? Verde si fa sentire in chiusura, ottima interpretazione del centrale che recupera il pallone 7? PALO DI CERPELLETTI- Montero non spazza bene, Cerpelletti calcia di mancino ma il palo salva la squadra bianconera 4? INTER PERICOLOSA- Mancuso riceve e sposta rapidamente, tiro che sfila senza troppe preoccupazioni da parte di Radu 4? La manovra è decisamente in mano ai padroni di casa, La Juve si difende ben piazzata 2? Pugno guida il pressing ma la squadra di Padoin pare attendista 1? Fischio d’inizio, primo possesso per i nerazzurri Migliore in campo Juve Primavera:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

