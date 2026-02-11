Inter-Juve perché il Derby d’Italia è un crocevia per Spalletti e Chivu

Questa sera va in scena il 269esimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita che non è solo una sfida di campionato, ma un crocevia per entrambe le squadre. Spalletti e Chivu sanno che il risultato può pesare molto nelle prossime settimane, e per questo la tensione è già alta. La partita si gioca in un momento delicato e potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.