Inter-Juve perché il Derby d’Italia è un crocevia per Spalletti e Chivu
Questa sera va in scena il 269esimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita che non è solo una sfida di campionato, ma un crocevia per entrambe le squadre. Spalletti e Chivu sanno che il risultato può pesare molto nelle prossime settimane, e per questo la tensione è già alta. La partita si gioca in un momento delicato e potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe.
Andrà in scena sabato sera il Derby d’Italia numero 269 della storia. La partita tra Juventus ed Inter, oltre al significato intrinseco del match in sé, sarà di fondamentale importanza anche per il resto della stagione, sia da parte bianconera che nerazzurra. In base al risultato della gara, i giudizi sui rispettivi allenatori saranno con tutta probabilità ridimensionati almeno per quanto riguarda i loro tifosi: in meglio o in peggio. Nonostante questo, non ci si potrà limitare all’analisi del solo tabellino finale per affossare o innalzare i due tecnici, basti pensare a ciò che conseguì il mirabolante 4-3 dell’andata in favore della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Stramaccioni sicuro: «Inter Juve? Spalletti un maestro, Chivu in sintonia col gruppo. Ecco come si deciderà il derby d’Italia»
Andrea Stramaccioni si mostra sicuro: secondo lui, il derby d’Italia tra Inter e Juventus si deciderà in modo più tattico che tecnico.
Inter Juve, bianconeri in allerta: due recuperi fondamentali in vista per Chivu. Ecco chi potrebbe tornare in campo proprio nel Derby d’Italia
La squadra dell’Inter si prepara al big match contro la Juventus.
Argomenti discussi: San Valentino sportivo: dove vedere Inter-Juve e Olimpiadi se preferisci il divano alla cena romantica; Alla Juve lo annullano, a Inter e Milan no: due pesi e due misure. Esplode la rabbia dei tifosi; Inter-Juve, a Chivu la vittoria serve più per sfizio; Chivu non carica di pressioni Inter-Juve: Una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre.
Il dilemma di San Valentino: Inter-Juve o cena romantica?Il calendario della Serie A impone una scelta di campo: la partita è in calendario sabato 14 febbraio, la sera della festa degli innamorati. Un enigma anche ... torino.repubblica.it
Inter-Juve, a Chivu la vittoria serve più per sfizioClassifica al sicuro, ma da due anni i nerazzurri non battono Signora, Napoli e Milan ... msn.com
Verso #InterJuve Le ultime su #Conceicao x.com
Questo secondo giallo non dato è scandaloso. Siamo ai livelli di Pjanic in Inter-Juve del 2018 - facebook.com facebook
