Inter-Juve perché il Derby d’Italia è un crocevia per Spalletti e Chivu

11 feb 2026

Questa sera va in scena il 269esimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita che non è solo una sfida di campionato, ma un crocevia per entrambe le squadre. Spalletti e Chivu sanno che il risultato può pesare molto nelle prossime settimane, e per questo la tensione è già alta. La partita si gioca in un momento delicato e potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe.

Andrà in scena sabato sera il Derby d’Italia numero 269 della storia. La partita tra Juventus ed Inter, oltre al significato intrinseco del match in sé, sarà di fondamentale importanza anche per il resto della stagione, sia da parte bianconera che nerazzurra. In base al risultato della gara, i giudizi sui rispettivi allenatori saranno con tutta probabilità ridimensionati almeno per quanto riguarda i loro tifosi: in meglio o in peggio. Nonostante questo, non ci si potrà limitare all’analisi del solo tabellino finale per affossare o innalzare i due tecnici, basti pensare a ciò che conseguì il mirabolante 4-3 dell’andata in favore della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Inter-Juve, perché il Derby d’Italia è un crocevia per Spalletti e Chivu

