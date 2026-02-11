Inter il video celebrativo per Lautaro Martinez è un caso! Ne parla anche l’Equipe la ricostruzione – VIDEO

L’Inter ha pubblicato un video celebrativo per Lautaro Martínez, ma subito sono arrivati i primi problemi. Il video ha scatenato polemiche e critiche, anche all’estero. La stampa francese, in particolare L’Équipe, ha evidenziato alcune incongruenze e errori nelle immagini. Tra tifosi e addetti ai lavori si discute molto su questa scelta dell’Inter, mentre intanto il rendimento di Lautaro resta sotto i riflettori, anche a causa della sconfitta netta contro il Sassuolo.

Lautaro Martinez, il video celebrativo fa arrabbiare i tifosi dell'Inter: ne parla anche l'Equipe Lautaro Martinez ha superato Boninsegna nella classifica dei marcatori di sempre dell'Inter, ma il video celebrativo dedicato a lui ha scatenato le proteste dei tifosi. Inter, il video celebrativo per Lautaro fa discutere anche all'estero. L'Equipe: Pieno di errori; Inter, autogol clamoroso: il video per il record di Lautaro scatena i tifosi, piovono insulti sui social; L'AI fa infuriare i tifosi dell'Inter! Il video omaggio a Lautaro è la sagra di errori e gaffe; Inter, l'IA rovina il video sui 171 gol di Lautaro: logo e numero cambiano all'improvviso.

