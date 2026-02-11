L’Inter ha perso 15 milioni di euro. La notizia arriva a poche ore dalla bella vittoria in campionato, ma mette in allarme la dirigenza. Il club nerazzurro continua a concentrarsi sulle prestazioni in campo, mentre sul fronte economico le cose si complicano. La perdita pesa sul bilancio e lascia i tifosi preoccupati.

Brutte sorprese per il club nerazzurro. In campo la squadra di Chivu vola, ma dal mercato arriva una pessima notizia per il presidente Marotta e per tutti i tifosi Protagonista in campo, ma non sul mercato. Per l'Inter, che domina il campionato italiano e si appresta a disputare i play off di Champions League con l'obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale, arriva una pessima notizia dal calciomercato. Il club nerazzurro sta per perdere una cifra considerevole. La crisi di una delle formazioni più conosciute a livello europeo, rischia di pesare anche sulle casse nerazzurre.

Inter, arriva la brutta notizia: persi 15 milioni di euro

