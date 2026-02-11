Intelligenza artificiale su Whatsapp Ue avvisa Meta | Abuso di posizione dominante e vantaggio sleale Imporremo misure

La Commissione europea ha rivolto un avviso a Meta, la società madre di Facebook e WhatsApp, accusandola di aver abusato della sua posizione dominante. L’UE teme che l’azienda abbia usato il suo potere per favorire ingiustamente i propri servizi, e promette di adottare misure concrete per fermare eventuali comportamenti sleali. La questione si inserisce in un clima di crescenti tensioni tra le istituzioni europee e le big tech, che stanno affrontando anche il divieto di usare i social network da parte degli adolescenti in vari Paesi.

Tra l'Europa e Big tech crescono le tensioni. Dopo il divieto di utilizzare i social network per gli adolescenti, annunciato da Madrid sulla scia di Parigi, Copenaghen e Atene – la Commissione europea mette nel mirino Meta, il gigante di Facebook e Whatsapp. Secondo l'esecutivo Ue, la multinazionale ostacola il promettente mercato degli assistenti Ia, le intelligenze artificiali che rispondono alle richieste supportando gli utenti. In che modo? Consentendo l'accesso, da Whatsapp, solo all'intelligenza artificiale di Meta e bloccando tutte le altre. Una violazione delle regole sulla concorrenza, secondo palazzo Berlaymont.

