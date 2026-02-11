Intelligenza artificiale e documenti falsi | un problema da risolvere
Negli ultimi mesi si è intensificato il problema dei documenti falsi generati dall’intelligenza artificiale. Ora questi strumenti riescono a creare documenti di identità che sembrano veri, abbastanza per ingannare i sistemi di riconoscimento online. Con un livello di dettaglio elevato, questi falsi sono usati per superare controlli come il KYC e portare a termine acquisti digitali fraudolenti. La questione mette in allarme le autorità e le piattaforme, che devono trovare presto soluzioni per bloccare queste imitazioni sempre più sofisticate.
L’ Intelligenza artificiale riesce a riprodurre documenti falsi che possono essere utilizzati per il riconoscimento sulle piattaforme online che si accontentano della “foto del documento” e, addirittura, a generare documenti di identità inesistenti con un sofisticatezza sufficiente a portare a termine un acquisto online o superare un controllo di tipo KYC, Know Your Customer, uno dei meccanismi più utilizzati per l’identificazione online. Questo rappresenta un nuovo e ulteriore rischio per i controlli di sicurezza e il tracciamento di un acquirente, e dovrebbe fungere da campanello d’allarme su molti fronti, nell’era telematica sempre più automatizzata. 🔗 Leggi su It.insideover.com
