Intelligenza artificiale e documenti falsi | un problema da risolvere

Negli ultimi mesi si è intensificato il problema dei documenti falsi generati dall’intelligenza artificiale. Ora questi strumenti riescono a creare documenti di identità che sembrano veri, abbastanza per ingannare i sistemi di riconoscimento online. Con un livello di dettaglio elevato, questi falsi sono usati per superare controlli come il KYC e portare a termine acquisti digitali fraudolenti. La questione mette in allarme le autorità e le piattaforme, che devono trovare presto soluzioni per bloccare queste imitazioni sempre più sofisticate.

