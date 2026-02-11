Insulti di Antonio Conte all’arbitro di Napoli-Como in arrivo una stangata per il mister?

Durante il match tra Napoli e Como, Antonio Conte si è lasciato andare a insulti rivolti all’arbitro. La reazione del tecnico azzurro ha attirato l’attenzione e si pensa che possa arrivare una sanzione disciplinare nei suoi confronti. La polemica si accende, mentre la partita viene ricordata più per le parole di Conte che per il risultato sul campo.

La partita Napoli-Como ha acceso polemiche che vanno oltre il semplice verdetto del campo. L’uscita degli azzurri dalla competizione è stata rapidamente oscurata da un episodio avvenuto a bordo campo, finito sotto la lente mediatica. Alcune riprese televisive hanno catturato un momento di forte tensione durante la gara. In poche ore il caso è diventato oggetto di discussione tra opinionisti e tifosi, trasformando il post-partita in un tema di rilievo nazionale. Al centro della vicenda c’è Antonio Conte, protagonista di un presunto scambio acceso con il direttore di gara. Le immagini suggerirebbero parole dure rivolte all’arbitro, non rilevate però ufficialmente durante l’incontro.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

