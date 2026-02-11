’Insieme per la Solidarietà 2025’ Oltre 9mila euro in dono alla Caritas

Oltre 9mila euro sono stati donati alla Caritas di Asciano grazie all’iniziativa ‘Insieme per la Solidarietà 2025’. La comunità ha partecipato con entusiasmo a un mese di eventi e attività che hanno coinvolto molte persone. La somma raccolta supera le aspettative e dimostra quanto sia forte il senso di solidarietà tra i cittadini. La cifra sarà destinata ad aiutare chi ha più bisogno.

’ Insieme per la Solidarietà 2025 ’ si conferma come una delle esperienze più significative e sentite della comunità di Asciano: un percorso lungo un mese che ha saputo trasformare il periodo natalizio in un laboratorio di condivisione, partecipazione e impegno collettivo. L’iniziativa, promossa dal Comune con le associazioni del territorio, ormai appuntamento fisso da quasi venti anni, ha avuto quest’anno come obiettivo una raccolta fondi destinata alla Caritas diocesana, per sostenere l’acquisto di pacchi alimentari a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà. Un programma ricco e articolato ha accompagnato cittadini e visitatori per tutto il mese: cene solidali, concerti, mostre, mercatini, iniziative culturali, attività per bambini e momenti di intrattenimento hanno animato il centro storico, le frazioni e i luoghi di aggregazione del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

