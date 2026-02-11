Insieme in via Martiri delle Foibe | Un omaggio per non dimenticare

Monza si ferma ancora una volta in via Martiri delle Foibe per ricordare le vittime. Ieri mattina, cittadini e rappresentanti si sono ritrovati nel silenzio per rendere omaggio alle persone che hanno subito le foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dopo la guerra. La cerimonia si è svolta senza clamori, ma con un senso di rispetto e memoria viva.

Monza si è fermata, ancora una volta, per ricordare. Nel silenzio composto di via Martiri delle Foibe, la città ieri mattina ha reso omaggio alle vittime delle foibe e all'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Una cerimonia sobria ma intensa, organizzata in collaborazione con il Comitato di Monza e Brianza dell' Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che ha visto la partecipazione del sindaco Paolo Pilotto e delle autorità civili e militari. Nel pomeriggio, la messa in Duomo. Il Giorno del Ricordo rammenta una delle pagine più dolorose del Novecento: oltre 300mila persone costrette ad abbandonare la propria terra, mentre centinaia di vittime venivano inghiottite dalle foibe.

