Insider trading su Mps e Mediobanca | dimissioni shock del consigliere del Mef Stefano Di Stefano sotto inchiesta

Stefano Di Stefano si dimette da consigliere di Mps e lascia anche il ruolo al Mef, dopo che è stato messo sotto inchiesta per insider trading. L’annuncio arriva poche ore dopo che le autorità hanno avviato le indagini. La notizia scuote i mercati e mette in discussione la credibilità delle istituzioni coinvolte.

Roma, 11 febbraio 2026 – Stefano Di Stefano, consigliere di Banca Monte dei Paschi di Siena e alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica in seguito all’apertura di un’indagine per insider trading. L’inchiesta, condotta dalla Procura di Milano, riguarda presunte operazioni finanziarie sospette sui titoli di Mps e Mediobanca, avvenute in un periodo cruciale per la banca senese. La notizia delle dimissioni di Di Stefano è giunta in mattinata, con una nota ufficiale di Mps che ringrazia il consigliere per l’attività svolta nel corso degli anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Stefano Di Stefano, consigliere di Monte dei Paschi di Siena e dirigente del Mef, si dimette dopo l'inchiesta per insider trading.

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di Mps.

Monte Python La marcia trionfale di Mps segna il passo. Mentre gli scalatori litigano e il Mef è alle prese con l’affaire Di Stefano, Generali si allontana. Vuoi vedere che zitta zitta UniCredit… I 400 COLPI di @paolomadron x.com

Risiko bancario: dirigente Mef accusato di insider trading Sotto inchiesta il dirigente della divisione Partecipazione Stefano Di Stefano: tutte le accuse... - facebook.com facebook