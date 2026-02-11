Stefano Di Stefano si dimette da Mps. L’alto funzionario del Mef, che era anche consigliere dell’istituto senese, ha deciso di lasciare il suo ruolo subito. La decisione arriva dopo che è stato indagato per insider trading. Di Stefano ha spiegato di aver lasciato per motivi personali e per l’avvio delle indagini a suo carico. La notizia fa salire la tensione su uno dei protagonisti dell’istituto bancario.

L’alto funzionario del Mef e consigliere di Mps, Stefano Di Stefano, indagato per insider trading, mercoledì ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta nell ‘istituto senese di cui il ministero dell’Economia è ancora azionista, «con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico». Lo ha reso noto la banca in una nota. La Procura di Milano aveva iscritto Di Stefano nel registro degli indagati per presunto insider trading nell’ambito della scalata di Mps a Mediobanca. Il funzionario avrebbe acquistato azioni delle due banche, per circa 100 mila euro, alla vigilia dell’Ops su Piazzetta Cuccia, intascando 8. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Insider trading, Di Stefano si dimette da Mps

