InsideAsia – Make Japan Great Again

Da it.insideover.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, InsideAsia torna con una nuova puntata della sua newsletter. Gli appassionati di notizie asiatiche trovano aggiornamenti su eventi e curiosità dal Giappone e oltre. La rubrica si propone di portare direttamente nelle case dei lettori le notizie più importanti e interessanti del continente, senza filtri o discorsi complicati.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! Questa settimana accendiamo i riflettori sul Giappone. Le ultime elezioni parlamentari hanno visto trionfare la coalizione formata dal Partito Liberal Democratico (Ldp) e dal Partito per l’innovazione del Giappone (Jip), e guidata da Takaichi Sanae. 🔗 Leggi su It.insideover.com

insideasia 8211 make japan great again

© It.insideover.com - InsideAsia – Make Japan Great Again

Approfondimenti su InsideAsia News

US Treasury’s Bessent calls Japan’s Takaichi a ‘great ally’

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha elogiato la premier giapponese Sanae Takaichi, definendola una “grande alleata”.

Make Juventus Great Again?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Inside Asia's Insane 400 MPH Maglev Trains

Video Inside Asia's Insane 400 MPH Maglev Trains

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.