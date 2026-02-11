Questa settimana, InsideAsia torna con una nuova puntata della sua newsletter. Gli appassionati di notizie asiatiche trovano aggiornamenti su eventi e curiosità dal Giappone e oltre. La rubrica si propone di portare direttamente nelle case dei lettori le notizie più importanti e interessanti del continente, senza filtri o discorsi complicati.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! Questa settimana accendiamo i riflettori sul Giappone. Le ultime elezioni parlamentari hanno visto trionfare la coalizione formata dal Partito Liberal Democratico (Ldp) e dal Partito per l’innovazione del Giappone (Jip), e guidata da Takaichi Sanae. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – Make Japan Great Again

Approfondimenti su InsideAsia News

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha elogiato la premier giapponese Sanae Takaichi, definendola una “grande alleata”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Inside Asia's Insane 400 MPH Maglev Trains

When Masashi Ebinuma failed to make the Olympic team, it wasn’t just a missed selection. In Japan, it felt like a full stop. A three time World Champion was suddenly outside the system. The national team moved forward. New names took priority. The path he h - facebook.com facebook