Una pièce teatrale mette in scena le contraddizioni della società moderna, tra isolamento sociale e tecnologia. Gli attori portano in scena un racconto che esplora come l’era digitale cambia le nostre relazioni e il senso di comunità. Lo spettacolo evidenzia il vuoto che spesso si crea tra le persone, anche se sono connesse attraverso i device. Una riflessione diretta, senza filtri, sulla nostra quotidianità.

Cosa: Inquilini, uno spettacolo teatrale che indaga le contraddizioni sociali e l’impatto dell’intelligenza artificiale.. Dove e Quando: Al Teatro Planet (14-15 febbraio) e al Teatro Piccolo Goldoni (20-22 febbraio).. Perché: Un’opera di ricerca che fonde il metodo Stanislavskij con la simbologia di Strehler per riflettere sull’isolamento post-pandemico.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta densa di significati con il debutto di Inquilini, un progetto che affonda le sue radici in uno dei momenti più complessi della storia recente. Nato nel 2019, proprio alla vigilia dell’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19, lo spettacolo ha attraversato un lungo processo di gestazione, trasformandosi in una testimonianza artistica della “vuotezza” che ha caratterizzato quel periodo e che, in forme diverse, continua ad attanagliare la società contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Inquilini: il vuoto sociale e l’era digitale a teatro

Approfondimenti su Inquilini Teatro

Alle ore 16:45 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di via Siena 5 si terrà la presentazione del progetto “Vivi… Sogna con il teatro”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inquilini Teatro

Edilizia sociale residenziale da incubo: agli inquilini del Parco Estense a Vaciglio ora arrivano anche le disdette al contrattoPolitica: La voce dei residenti dei 124 alloggi di via Nilde Iotti nella conferenza stampa del gruppo consiliare Modena in Ascolto. Il consigliere Andrea Mazzi: L housing sociale è diventato allarme s ... lapressa.it

QUANTO È DIFFICILE VIVERE IN UNA CASA POPOLARE Podcast MilanoToday "Milano Racconta" con le voci degli inquilini e un’intervista al nostro Segretario Generale Mattia Gatti! Nel podcast di Milano Today “Quanto è difficile vivere in una casa - facebook.com facebook