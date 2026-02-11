Inquietante scoperta nel basso Salento | a 13 anni a scuola con una pistola priva di tappo rosso

Questa mattina a Lecce, in un liceo del basso Salento, gli insegnanti hanno trovato tra i banchi una pistola, ma si è trattato di un giocattolo. L’arma, di colore nero e simile a una vera pistola, era priva del tappo rosso obbligatorio per legge. La scoperta ha scosso studenti e genitori, preoccupati per la presenza di un oggetto così inquietante in un’aula scolastica. Nessuno si aspettava di trovare un’arma finta in una scuola, e ora si indaga su come sia arrivata lì.

LECCE – Una pistola di colore nero tra i banchi di scuola, identica a un’arma reale. Era fortunatamente un giocattolo, privo del tappo rosso obbligatorio per legge, quello rinvenuto in un’aula di un istituto secondario di primo grado del basso Salento.È accaduto nella mattinata di venerdì scorso.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Salento Incidente Genova, entra a scuola con una pistola scacciacani senza il tappo rosso, denunciato studente di 16 anni Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo aver entrato a scuola con una pistola scacciacani senza tappo rosso. Panico in una scuola di Piacenza: alunno di 10 anni con pistola softair senza tappo rosso, arriva la Polizia Panico questa mattina in una scuola elementare di Piacenza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Salento Incidente Argomenti discussi: Inquietante scoperta nel basso Salento: a 13 anni a scuola con una pistola priva di tappo rosso. L'insolita e inquietante scoperta fatta ieri da parte di un cittadino ha scatenato il tam tam sui social del paese, sollevando indignazione e perplessità. Nella giornata di oggi il Comune ha reso noto di aver provveduto alla pulizia dell'area: «Verifiche in corso per - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.