Infortuni sugli sci | doppio intervento dei soccorsi ai Piani di Bobbio

Due interventi dei soccorritori in poche ore ai Piani di Bobbio. Poco prima di mezzogiorno, un uomo di 38 anni è caduto sulle piste di Valtorta e ha richiesto aiuto. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente, portando il ferito in ospedale. Una giornata difficile sulla neve, con più incidenti che tengono impegnati i soccorritori.

Giornata di cadute sulle piste innevate dei Piani di Bobbio. Il primo intervento dei soccorritori è andato in scena poco prima di mezzogiorno in località Valtorta, per la caduta di un uomo di 38 anni.In pista sono intervenuti gli addetti, mentre in prossimità degli impianti si è portata. Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio Durante il Capodanno, i Piani di Bobbio sono stati teatro di diversi infortuni tra gli appassionati di sci. Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio, interviene anche l'elicottero Nel comprensorio dei Piani di Bobbio, si sono verificati diversi incidenti sugli sci, con tre interventi di soccorso in meno di un'ora.

