Infedeltà patrimoniale alla Ternana doppia denuncia della famiglia Rizzo contro gli ex Pucci e Ferrero

Da ternitoday.it 11 feb 2026

La famiglia Rizzo ha presentato due denunce contro gli ex Pucci e Ferrero, collegandoli a un caso di infedeltà patrimoniale legato alla Ternana. La situazione si sposta dal campo di calcio a quello giudiziario, con le accuse che ora vengono vagliate dalla procura di Terni. La vicenda mette in luce tensioni e sospetti che coinvolgono i protagonisti di questa storia, mentre le indagini continuano.

La partita Ternana sembra spostarsi sempre di più su un piano giudiziario. Secondo una anticipazione dell’agenzia di stampa Agi – in un pezzo a firma di Edoardo Izzo – la famiglia Rizzo avrebbe infatti presentato due distinti esposti alla procura della Repubblica di Terni con i quali si chiede di.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

infedeltà patrimoniale alla ternanaSoldi e pallone: grana per la Ternana, si muove la ProcuraAGI - Dopo l'inchiesta di AGI, si muove la famiglia Rizzo - proprietaria della Ternana calcio -, che, in queste ore, ha depositato i primi due esposti alla procura di Terni. L'esposto della famiglia R ... msn.com

