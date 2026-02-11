Infedeltà patrimoniale alla Ternana doppia denuncia della famiglia Rizzo contro gli ex Pucci e Ferrero

La famiglia Rizzo ha presentato due denunce contro gli ex Pucci e Ferrero, collegandoli a un caso di infedeltà patrimoniale legato alla Ternana. La situazione si sposta dal campo di calcio a quello giudiziario, con le accuse che ora vengono vagliate dalla procura di Terni. La vicenda mette in luce tensioni e sospetti che coinvolgono i protagonisti di questa storia, mentre le indagini continuano.

La partita Ternana sembra spostarsi sempre di più su un piano giudiziario. Secondo una anticipazione dell'agenzia di stampa Agi – in un pezzo a firma di Edoardo Izzo – la famiglia Rizzo avrebbe infatti presentato due distinti esposti alla procura della Repubblica di Terni con i quali si chiede di.

