Indagini per maltrattamenti | sigilli per un asilo nido privato di Verona

I carabinieri hanno messo i sigilli all’asilo nido “Baby Island” di Verona dopo una segnalazione di maltrattamenti. La procura ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo nella struttura di via Dietro Filippini 2. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove per fare luce sulla vicenda.

L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito ad una segnalazione ed ora la procura scaligera ha aperto un'indagine Sono stati posti i sigilli dai carabinieri ad un asilo nido privato situato nel cuore di Verona. Il provvedimento sarebbe scattato in seguito ad una segnalazione per maltrattamenti, che si sarebbero verificati alla “Baby Island” di via Dietro Filippini 2: sulla vicenda la procura di Verona ha aperto un'indagine. VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Verona Asilo Maltrattamenti ai bimbi, interdittiva per due educatrici di asilo nido Due educatrici di un asilo nido privato a Forlì sono state sottoposte a misura interdittiva di 12 mesi, accusate di maltrattamenti sui minori. Benevento, maltrattamenti e violenze in un asilo nido: divieto di dimora per 5 maestre Quattro maestre di un asilo nido a Benevento sono state messe sotto ordine di divieto di dimora. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Verona Asilo Indagini per maltrattamenti: sigilli per un asilo nido privato di VeronaL'intervento dei carabinieri è scattato in seguito ad una segnalazione ed ora la procura scaligera ha aperto un'indagine ... veronasera.it L'uomo è accusato di tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno svelato soprusi fisici e psicologici andati avanti anche durante la gravidanza della donna. L'intervento dei carabinieri - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.