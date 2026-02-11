Incontri Sonori Novità in musica a Todi

Todi si appresta a ospitare un nuovo festival musicale, il primo di questo tipo nella città. Da questa estate, il centro si trasforma in un palcoscenico per artisti di generi diversi, dal classico al jazz, dal flamenco all’elettronica. La manifestazione punta a far incontrare musicisti e pubblico, creando un ponte tra stili e culture diverse. La prima edizione di “Incontri Sonori” promette di portare novità e grande energia nel cuore dell’Umbria.

Todi si prepara a diventare un punto di riferimento per la musica dal vivo con la prima edizione di " Incontri Sonori ", un festival innovativo che celebra l'incontro tra generi diversi e spazia tra sonorità classiche, flamenco, Jazz e contaminazioni elettroniche. In scena da questo sabato al 12 aprile, animerà la primavera tuderte con un obiettivo ambizioso: "Vogliamo abbattere le barriere tra stili musicali e pubblici differenti, con un'esperienza culturale inclusiva e contemporanea, creando qualcosa che rispecchi lo spirito di Todi, città profondamente legata alla tradizione ma capace di dialogare con il presente", dicono i direttore artistici, Salvatore Silvestro ed Emiliano Leonardi.

