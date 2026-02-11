Incidenti con due donne investite a Lecco e Mandello

Due donne sono state investite in rapida successione lungo le strade di Lecco e Mandello. Il primo incidente si è verificato a Mandello del Lario intorno alle 13, quando una donna è stata colpita da un veicolo. Poco dopo, un altro pedone è stato investito a Lecco. Entrambi gli episodi stanno ora sotto osservazione delle forze dell'ordine.

Doppio intervento dei soccorsi (in codice giallo) nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì. In corso Matteotti travolta una giovane, nel paese del lago un'anziana Doppio incidente con due pedoni investiti in meno di un'ora lungo le strade lecchesi. Il primo episodio è avvenuto a Mandello del Lario alle ore 13.15 in via Carlo Cattaneo dove una donna di 83 anni è stata travolta da un veicolo mentre proseguiva a piedi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello, allertando inoltre i carabinieri.

