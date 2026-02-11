Incidente nella zona industriale | conducente incastrato esce fumo dal motore

Questa mattina si è verificato un incidente nella zona industriale di Tolmezzo. Un'auto si è schiantata e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Dal motore esce fumo e i soccorritori sono arrivati in fretta per aiutare. La strada è stata temporaneamente chiusa mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Nessuna informazione sulla gravità delle ferite del conducente, ma i vigili del fuoco stanno lavorando per estrarlo in sicurezza.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, nella zona industriale di Tolmezzo. Poco dopo le 8 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via dell'Industria a seguito di uno scontro tra veicoli. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, una persona.

