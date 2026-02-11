Inchiesta Tod' s sul caporalato ora indaga anche la Procura di Ancona | dovrà valutare se chiedere il commissariamento

La Procura di Ancona ha aperto un’indagine sul caso caporalato coinvolgendo il gruppo Tod's di Diego Della Valle. La Corte di Appello di Milano ha inviato alcuni atti alla procura marchigiana, che ora dovrà decidere se chiedere il commissariamento dell’azienda per un anno.

ANCONA – La Corte di Appello di Milano ha trasmesso una parte degli atti sul caso del caporalato nella filiera Tod's alla Procura di Ancona relativamente alla richiesta di una amministrazione giudiziaria della durata di un anno per il gruppo calzaturiero guidato da Diego Della Valle. Una sorta di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

