Inchiesta e squalifica a Conte | cosa è successo in Napoli-Como

Il procuratore federale sta analizzando tutte le immagini e le registrazioni audio di quanto accaduto durante Napoli-Como. La squalifica di Conte è arrivata dopo le parole e i gesti dell’allenatore nel corso della partita. Le indagini sono in corso, e si attendono eventuali sanzioni o chiarimenti.

Il procuratore federale sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio Squalifica a Conte per quanto fatto, anzi detto durante Napoli-Como. Le parole del tecnico non sono sfuggite, con la Procura federale che potrebbe aprire presto una inchiesta. Squalifica a Conte: aperta inchiesta, cosa è successo in Napoli-Como (AnsaFoto) – Calciomercato.it Conte rischia una squalifica per il “testa di c***o!” rivolto a Manganiello, l’arbitro della partita di Coppa Italia andata in scena ieri sera al ‘Maradona’. L’allenatore salentino è stato pizzicato dalle telecamere di ‘Mediaset’ mentre si scatena contro il direttore di gara. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Antonio Conte ha perso il controllo durante la partita tra Napoli e Como.

Inchiesta FIGC e squalifica in Napoli-Roma: cosa sta succedendoTra la partita contro il Genoa e quella di ieri contro il Como, il Napoli è finito al centro di accese polemiche arbitrali che potrebbero avere ripercussioni anche sulla sfida di domenica sera contro ... asromalive.it

Napoli-Como, Conte a rischio SQUALIFICA: il motivoLa Procura Federale ha avviato un’indagine sulle parole pronunciate da Antonio Conte durante la partita tra Napoli e Como. Il tecnico azzurro è stato ripreso dalle telecamere mentre rivolgeva un ... passioneinter.com

#Napoli-Como, #Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di ca**o. Lo fa apposta con me". La Procura apre un'inchiesta x.com