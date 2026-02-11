Incendio in abitazione a Rapallo una persona intossicata

Paura questa mattina a Rapallo, dove un incendio ha annerito un’abitazione in via Fratelli Betti. L’incendio si è scatenato poco dopo le 9, facendo scattare l’allarme e portando sul posto i vigili del fuoco. Una persona che si trovava in casa è rimasta intossicata e ha bisogno di cure. I soccorritori l’hanno portata in ospedale, mentre le fiamme sono state domate in breve tempo. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire cosa sia successo.

Momenti di paura a Rapallo per un incendio, divampato all'interno di un'abitazione in via Fratelli Betti intorno alle ore 9 di mercoledì 11 febbraio 2026.Sul posto sono intervenute due partenze dei vigili del fuoco, l'auto medica Tango 2 e due ambulanze dei Volontari del soccorso di Sant'Anna.

