In Spagna gongolano per Fabregas in semifinale di Coppa Italia | Ha battuto il suo maestro Conte

Questa sera il calcio italiano ha visto un risultato sorprendente. Cesc Fabregas ha guidato il Napoli alla semifinale di Coppa Italia, superando il Como ai rigori dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. La stampa spagnola esulta, sottolineando come l’allievo abbia battuto il suo maestro, Antonio Conte, alla vigilia di un match che aveva tutti gli occhi puntati sulla sfida tra vecchi avversari.

“ L’allievo supera il maestro “, la stampa spagnola gongola dopo il match di Coppa Italia tra Napoli e Como, vinto dalla squadra di Cesc Fabregas ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Marca scrive: Lo studente sembra aver preso la retta via dall’insegnante. Il Como ha sconfitto il Napoli, per accedere alle semifinali di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia. Solo nel 1985-86 era arrivato così lontano. Il match è cominciato in modo lento. Né il Napoli, che non aveva per infortunio De Bruyne, McTominay, Anguissa, Neres, Di Lorenzo e Gilmour, né il Como, senza Morata dall’inizio, hanno voluto correre rischi eccessivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Spagna gongolano per Fabregas in semifinale di Coppa Italia: “Ha battuto il suo maestro Conte” Approfondimenti su Fabregas Conte Napoli-Como, Conte e Fabregas si sfidano per un posto in semifinale di Coppa Italia Il Napoli affronta il Como al Diego Armando Maradona in una gara di Coppa Italia. Diretta gol Coppa Italia: Napoli Como, Fabregas elimina Conte! Lariani in semifinale Il Napoli elimina il Como e si guadagna l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fabregas Conte Argomenti discussi: È ancora Endrick show: 5 gol in 5 partite. E il Lione continua a volare. Antonio Conte in conferenza stampa dopo l'eliminazione in Coppa Italia di ieri sera #fblifestyle - facebook.com facebook #Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.