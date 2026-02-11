In montagna 13 morti in pochi giorni l’esperto | Con questa neve anche un solo sciatore può causare una valanga
In montagna, negli ultimi giorni, sono morte 13 persone a causa delle valanghe. L’esperto del Soccorso Alpino, Alex Barattin, avverte che con questa neve anche un singolo sciatore può scatenare una slavina. La neve si presenta come argilla, e le recenti nevicate hanno reso il manto instabile, una situazione che durerà almeno altri dieci giorni.
A Fanpage.it l'esperto di valanghe del Soccorso Alpino, Alex Barattin, spiega: "Neve adesso è come argilla, le nevicate recenti rendono la montagna instabile ancora per 10 giorni".🔗 Leggi su Fanpage.it
