In montagna 13 morti in pochi giorni l’esperto | Con questa neve anche un solo sciatore può causare una valanga

In montagna, negli ultimi giorni, sono morte 13 persone a causa delle valanghe. L’esperto del Soccorso Alpino, Alex Barattin, avverte che con questa neve anche un singolo sciatore può scatenare una slavina. La neve si presenta come argilla, e le recenti nevicate hanno reso il manto instabile, una situazione che durerà almeno altri dieci giorni.

