In Mexico at least 28 have died from measles outbreak that started 2025

Sono almeno 28 le persone morte in Messico a causa dell’epidemia di morbillo scoppiata all’inizio del 2025. Il ministro della Salute, David Kershenobich, ha confermato i numeri e avverte che la situazione resta critica. Le autorità cercano di contenere il contagio, ma i decessi continuano a salire. Le autorità sanitarie stanno intensificando le campagne di vaccinazione e seguono con attenzione l’evolversi dell’epidemia.

MEXICO CITY, Feb 11 (Reuters) - Mexican Health Minister David Kershenobich said on Wednesday that at least 28 people in the country have died from the measles outbreak that began in 2025. Authorities have registered 9,074 cases so far, official data given during the president's morning press conference showed. Città del Messico, 11 febbraio (Reuters) - Il ministro della Salute messicano David Kershenobich ha detto mercoledì che almeno 28 persone nel paese sono morte a causa dell'epidemia di morbillo iniziata nel 2025. Le autorità hanno registrato finora 9.074 casi, secondo i dati ufficiali forniti durante la conferenza stampa mattutina del presidente.

