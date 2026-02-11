In fuga con i figli piccoli dopo aver riempito di botte la moglie | rintracciato e bloccato col braccialetto

La polizia di Venezia ha preso un uomo di 33 anni che aveva picchiato la ex compagna e portato via i figli. Dopo le indagini, la procura ha deciso di applicare un divieto di avvicinamento e ha messo un braccialetto elettronico per monitorarlo. L’uomo era fuggito con i figli poco prima di essere stato rintracciato.

Dopo aver riempito di botte la ex compagna si era portato via i loro bambini. La polizia della questura di Venezia, nei giorni scorsi, dopo le indagini coordinate dalla procura ha allontanato un 33enne con divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per maltrattamenti, lesioni alla donna.

