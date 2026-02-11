In fuga con i figli piccoli dopo aver riempito di botte la moglie | rintracciato e bloccato col braccialetto

La polizia di Venezia ha preso un uomo di 33 anni che aveva picchiato la ex compagna e portato via i figli. Dopo le indagini, la procura ha deciso di applicare un divieto di avvicinamento e ha messo un braccialetto elettronico per monitorarlo. L’uomo era fuggito con i figli poco prima di essere stato rintracciato.

Dopo aver riempito di botte la ex compagna si era portato via i loro bambini. La polizia della questura di Venezia, nei giorni scorsi, dopo le indagini coordinate dalla procura ha allontanato un 33enne con divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per maltrattamenti, lesioni alla donna.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Camisano, botte a moglie e figli: scatta il braccialetto elettronico

A Camisano, un uomo con precedenti ha subito l’applicazione del braccialetto elettronico dopo aver aggredito la moglie e i figli per anni.

Botte alla moglie per la gelosia davanti ai figli piccoli, tenta di aggredire anche i Carabinieri e viene arrestato

Una recente escalation di violenza familiare nell'Alta Valle del Savio ha portato all’arresto di un uomo dopo aver aggredito la moglie per gelosia e aver tentato di aggredire i Carabinieri intervenuti.

