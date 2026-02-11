In Australia le rane hanno le loro spa | le hanno curate dai funghi ripopolando gli stagni

In Australia, le rane trovano un aiuto speciale: le stanno curando con dei funghi che ripopolano gli stagni. Nel Territorio della Capitale, vicino a Canberra, sta andando avanti un esperimento di salvataggio degli anfibi che nessuno aveva mai tentato prima. La natura si dà una mano e le rane sembrano già rispondere bene.

Una notizia che scalda il cuore e. la pelle degli anfibi. In Australia, precisamente nel Territorio della Capitale (ACT) nei pressi di Canberra, è in corso un esperimento di salvataggio biologico senza precedenti. La protagonista è la rana campanella verde e dorata, un anfibio che era considerato estinto in quest’area sin dal lontano 1981. La causa di questa scomparsa non era solo il clima o l’urbanizzazione, ma un nemico invisibile e letale: il fungo chitridio, un patogeno che sta decimando le popolazioni di anfibi in tutto il pianeta. Per contrastare questa piaga, gli scienziati dell’ Università di Canberra non si sono limitati a liberare gli esemplari nati in cattività, ma hanno progettato delle vere e proprie “saune per rane”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

