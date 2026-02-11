Entra in aula il processo a Claudio Mangini, l’addestratore di Ponzano di Fermo. Due consulenti tecnici si sono schierati a difesa dell’uomo, mentre l’accusa insiste sulle accuse di aver fatto soffrire un cane lupo cecoslovacco. La vicenda si svolge davanti ai giudici, con le parti che discutono animatamente.

Ennesimo atto del processo al celebre animal trainer Claudio Mangini, di Ponzano di Fermo, accusato di aver sottoposto un cane lupo cecoslovacco a sofferenze psichiche e fisiche. L’imputato difeso dall’avvocato Simone Moriconi, è comparso ieri davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di maltrattamento di animali. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati due consulenti tecnici esperti di addestramento animali che hanno all’unisono confermato come l’azione di Mangini fosse strettamente finalizzata ad interrompere l’aggressione di un cane nei confronti dell’altro e che aveva uno scopo educativo Presente in aula oltre a Mangini, anche il rappresentante dell’associazione per in diritti degli animali Lndc, che si è costituita parte civile nel procedimento e continuerà, insieme ad altre tre associazioni animalistiche, a seguire il percorso giudiziario della vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In aula due consulenti tecnici difendono l’addestratore fermano

