In arrivo una nuova mareggiata l' esperto | Raffiche di vento e onde alte fino a 6 metri ci saranno danni

Una nuova mareggiata si avvicina alla costa di Messina e provincia. L’esperto avverte: raffiche di vento e onde alte fino a sei metri potrebbero provocare danni e disagi, soprattutto sulla zona tirrenica. La situazione non sarà devastante come quella di “Harry”, ma comunque richiede attenzione.

