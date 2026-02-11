In arrivo una nuova mareggiata l' esperto | Raffiche di vento e onde alte fino a 6 metri ci saranno danni
Una nuova mareggiata si avvicina alla costa di Messina e provincia. L’esperto avverte: raffiche di vento e onde alte fino a sei metri potrebbero provocare danni e disagi, soprattutto sulla zona tirrenica. La situazione non sarà devastante come quella di “Harry”, ma comunque richiede attenzione.
Non avrà la potenza distruttiva di “Harry” ma il ciclone che arriverà su Messina e provincia ha tutte le carte in regola per causare danni e disagi, soprattutto sulla costa tirrenica. Dal tardo pomeriggio del 12 febbraio la Sicilia settentrionale subirà il passaggio di una tempesta legata a un.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Mare in tempesta e vento fortissimo su Marina di Pisa. Onde alte fino a 5 metri
Nelle ultime ore, il mare di Marina di Pisa si presenta agitato, con onde che raggiungono i 5 metri di altezza a causa di un forte vento.
Forti raffiche di vento, scatta una nuova allerta meteo: attenzione anche alle onde
