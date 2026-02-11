In arrivo sull' Italia il ciclone di San Valentino | prosegue il maltempo

Questa mattina l’Italia si prepara a un nuovo peggioramento del tempo. Un ciclone legato alle perturbazioni di San Valentino sta portando pioggia intensa e venti forti su molte regioni, soprattutto al Sud e lungo le coste tirreniche. Le previsioni parlano di fenomeni che dureranno tutta la giornata, con un aumento dei disagi nelle zone più colpite.

«L’ennesima perturbazione, giunta nella notte, rinnoverà nel corso di oggi il maltempo su gran parte dello Stivale, con fenomeni a tratti intensi sulle regioni tirreniche, specie meridionali». Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com, ci spiega il tempo atteso nei prossimi giorni in Italia.🔗 Leggi su Veronasera.it

Una nuova perturbazione sta arrivando sull’Italia e porterà un weekend di maltempo intenso.

Questa mattina l’Italia si sveglia sotto un cielo grigio e nuvoloso.

ALLERTA METEO, arriva un Harry-BIS: scuole chiuse, allarme voli e traghetti. Mappe spaventose!!!

Meteo: Burrasca imminente sull'Italia, in arrivo Venti con raffiche a più di 100 km/h e Mareggiate [Mappe]Come se già non fosse abbastanza il maltempo che ci sta attanagliando ormai da diverso tempo, la seconda metà della settimana si preannuncia addirittura più turbolenta. E' infatti immimente una vera e ... ilmeteo.it

Gelo in arrivo a San Valentino, pioggia, neve e vento in arrivo sull’ItaliaUna serie di perturbazioni colpisce l'Italia con piogge e neve sulle Alpi. Dopo San Valentino le temperature potrebbero calare drasticamente. ilfattoquotidiano.it

