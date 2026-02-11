In arrivo dalla Svizzera su un' auto rubata e con un sacchetto di cocaina | conducente nei guai

Questa mattina, i carabinieri di Como hanno fermato un’auto proveniente dalla Svizzera. Alla guida c’era un uomo con un passato di reati, e all’interno del veicolo hanno trovato un sacchetto di cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora rischia un procedimento penale per possesso e ricettazione. La vicenda si è svolta nel cuore del Centro Valle Intelvi, dove i militari hanno intercettato il veicolo sospetto e subito avviato i controlli.

Centro Valle Intelvi (Como), 11 febbraio 2026 – Era in arrivo dalla Svizzera, su un'auto rubata, con un sacchetto di cocaina. I militari della Guardia di finanza della Tenenza di Oria Valsolda, hanno fermato a Centro Valle Intelvi durante un posto di controllo stradale, un italiano alla guida di un'auto che ha insospettito i finanzieri. Sotto il sedile del conducente, è stato trovato un sacchetto di cellophane che conteneva oltre 35 grammi di cocaina. La perquisizione . I militari hanno quindi proceduto a svolgere una perquisizione domiciliare a Porlezza, al domicilio dell'uomo, dove è stato rinvenuto un piccolo quantitativo di marijuana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In arrivo dalla Svizzera, su un'auto rubata e con un sacchetto di cocaina: conducente nei guai Approfondimenti su Centro Valle Intelvi In auto con una pistola rubata e la cocaina, nei guai 48enne Durante un normale controllo, i carabinieri hanno fermato un uomo di 48 anni che si trovava in auto con una pistola rubata e della cocaina. Beccato con l'auto rubata e targa falsa: 35enne nei guai durante i controlli Durante un controllo notturno, i carabinieri di Mariano Comense hanno scoperto un'auto rubata con una targa falsa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Centro Valle Intelvi Argomenti discussi: Mai così tanto petrolio statunitense in Svizzera; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Tensioni al confine: gli svizzeri si ritrovano a gestire gli spettatori delle gare di Livigno, vogliono…; Crans-Montana, le difficoltà delle famiglie delle vittime: Le fatture vanno pagate ora, non fra qualche settimana. Al Niguarda in arrivo oggi un solo ferito dalla Svizzera, è la 15enne Sofia(ANSA) - MILANO, 03 GEN - All'ospedale Niguarda di Milano oggi è previsto l'arrivo di un sola paziente sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, si tratta della quindicenne Sofia. Lo ha spiegato in ... notizie.tiscali.it Venezia, dalla Svizzera: fatta per l'arrivo dallo Zurigo del difensore Junior LigueJunior Ligue è da considerarsi un nuovo giocatore del Venezia. Il difensore ventenne dello Zurigo, stando a quanto riportato da 4-4-2 questa mattina,. tuttomercatoweb.com Un'importante transizione è in arrivo per la Federazione svizzera dei casinò, che ha annunciato la nomina di Mathias Moser come nuovo Direttore a partire dal 1° marzo 2026. Moser subentrerà a Marc Friedrich, che lascia l'incarico dopo 19 anni di leadership, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.