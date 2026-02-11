Impiegata di Padova vince 200mila euro ad Affari Tuoi | rifiuta l’offerta e punta al massimo una scommessa vinta

L’impiegata di Padova, Elena Gatto, ha fatto notizia dopo aver vinto 200.000 euro a “Affari Tuoi”. Rifiutando l’offerta che le era stata fatta, ha deciso di puntare al massimo e ha portato a casa il montepremi più alto. La sua scelta ha sorpreso tutti, dimostrando coraggio e determinazione. Elena, che lavora a Maerne e studia all’università, ha fatto una vera e propria scommessa con la fortuna e ha trionfato.

Da Maerne all'Università: Elena Gatto, l'Impiegata di Padova che ha Sfidato la Fortuna e Vinto 200.000 Euro. Una serata come tante, l'11 febbraio 2026, si è trasformata in un trionfo inaspettato per Elena Gatto, impiegata amministrativa dell'Università di Padova. La vincita di 200.000 euro al programma televisivo "Affari Tuoi", trasmesso su Rai Uno, ha coronato una scommessa audace e un percorso fatto di coraggio, culminato nel rifiuto di un'offerta di 80.000 euro. Una Storia di Determinazione e Rifiuto delle Convenzioni. Elena Gatto, originaria di Maerne di Martellago, in provincia di Venezia, ma residente a Padova, si è presentata al pubblico di "Affari Tuoi" come una donna determinata e con una forte personalità. «Sono la pecora nera della famiglia, rifiuto e vado avanti»: vince 200mila euroElena Gatto, concorrente del Veneto della trasmissione Affari Tuoi stasera 11 febbraio ha detto di no ad un'ultima offerta di 80mila euro ed è andata fino in fondo. Per lei, di Maerne di Martellago. Sono la pecora nera della famiglia. Io vivo da sola a Padova e questa cifra farebbe comodo, ma rifiuto e vado avanti". Elena, impiegata dell'università di Padova, si è presentata ad "Affari Tuoi" accompagnata dalla sorella Roberta.

