Imperia punta sulle STEM | il fisico Schettini incontra gli studenti per ispirare il futuro scientifico ligure

Imperia sceglie di puntare sulle materie scientifiche. Vincenzo Schettini, fisico, ha incontrato gli studenti al Teatro Cavour, coinvolgendoli e cercando di stimolare l’interesse per le discipline STEM. L’evento, svoltosi il 6 marzo, segna un passo concreto per avvicinare i giovani alla scienza e alle tecnologie del futuro.

Imperia si apre alla scienza: Vincenzo Schettini e l’incontro con gli studenti al Teatro Cavour. L’iniziativa, in programma per il 6 marzo al Teatro Cavour di Imperia, rappresenta un punto di svolta nell’impegno della Regione Liguria e dell’amministrazione comunale verso la promozione delle discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics – tra i giovani. L’evento vedrà protagonista il fisico Vincenzo Schettini, noto per il suo approccio innovativo alla divulgazione scientifica attraverso il format YouTube “La fisica che ci piace”. L’assessore regionale al Fondo Sociale Europeo, Marco Scajola, ha sottolineato come l’incontro sia un’occasione per presentare ai ragazzi un’immagine concreta e stimolante del mondo della scienza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Imperia Schettini La Polizia di Stato incontra gli studenti del Ruffini, giornate di confronto a Imperia sulla violenz Questa mattina, nella scuola di Imperia, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del liceo Ruffini. "Investire sul futuro della città": Battaglia incontra gli studenti del Righi Questa mattina, il sindaco Battaglia ha incontrato gli studenti del Righi nell’aula magna dell’istituto Augusto Righi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Imperia Schettini Imperia, la nuova sanità punta sul territorioLe linee guida indicate dal Piano integrato di attività e organizzazione. In primavera il bando per affidare a progettazione del nuovo ospedale del Ponente ... ilsecoloxix.it Imperia punta alla realizzazione di un’area dedicata al birdwatching Leggi l'articolo:https://www.lavocediimperia.it/2026/01/20/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/imperia-punta-alla-realizzazione-di-unarea-dedicata-al-birdwatching.html - facebook.com facebook L'entroterra imperiese punta sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.