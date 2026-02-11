Immigrazione nuovo disegno di legge in arrivo | stretta su ricongiungimenti e blocco navale

Un nuovo disegno di legge sull’immigrazione si prepara a essere presentato in Parlamento. Il governo punta a stringere le regole per i ricongiungimenti familiari e intensificare i controlli sul blocco navale. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene una linea più dura e chi chiede un approccio più umanitario. Restano ancora da capire i dettagli e come verrà accolto dal Parlamento.

Immigrazione: Italia verso un nuovo blocco navale e regole più severe sui ricongiungimenti per recepire il Patto UE. Il governo italiano si prepara a varare un nuovo disegno di legge sull'immigrazione. Immigrazione, il governo stringe sul disegno di legge e tiene il punto sul blocco navale Questa mattina il governo ha confermato di voler mantenere la linea dura sul disegno di legge sull'immigrazione. Decreto sicurezza: lo schema di decreto-legge (fermo preventivo e nuovo registro per i fatti commessi in presenza di cause di giustificazione); Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi 'blocco navale'; Migranti, nuovo disegno di legge atteso in Cdm: ipotesi blocco navale e stretta sui ricongiungimenti; Immigrazione, il governo stringe sul disegno di legge e tiene il punto sul blocco navale. Migranti, nuovo disegno di legge atteso in Cdm: ipotesi blocco navale e stretta sui ricongiungimentiIl testo dovrebbe contenere le norme necessarie a recepire in Italia il nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione. Immigrazione, il governo prepara il nuovo ddl: verso norme sul Patto asilo e ipotesi blocco navaleIl governo si prepara a riaprire il dossier immigrazione con un nuovo disegno di legge che potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri già nella prossima settimana. La prossima settimana arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto immigrazione, secondo quanto anticipato dal ministro Piantedosi. Nel ddl ci sarà il discusso blocco navale, che però presenta diversi profili critici e problematici dal punti di vista.

