Immigrazione il governo stringe sul disegno di legge e tiene il punto sul blocco navale

Questa mattina il governo ha confermato di voler mantenere la linea dura sul disegno di legge sull’immigrazione. La proposta, che dovrebbe essere discussa oggi alle 17, prevede il rafforzamento del blocco navale e misure più restrittive per l’ingresso dei migranti. Nei corridoi di Montecitorio si parla di una svolta decisa, anche se alcuni esponenti di maggioranza hanno lasciato aperta la possibilità di retromarce dell’ultim’ora. La partita è ancora aperta, e la tensione tra chi chiede più controlli e chi invece dif

Salvo retromarce dell'ultim'ora, il disegno di legge sull'immigrazione dovrebbe arrivare oggi, mercoledì 11 febbraio, alle 17.30 sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma il condizionale è d'obbligo. Perché ieri sera ancora nessun testo era arrivato al Colle per la consueta interlocuzione legata al vaglio di costituzionalità delle norme. Come anticipato sabato, l'intenzione del Governo è approvare un Ddl con una doppia anima: da un lato le misure stralciate dal pacchetto sicurezza licenziato dal Cdm (e fermo alla Ragioneria dello Stato per la verifica delle coperture); dall'altro la delega per l'attuazione del Patto Ue per la migrazione e l'asilo che entrerà in vigore da giugno, ma che con il voto di ieri dell'Europarlamento vedrà debuttare in anticipo le novità sui Paesi di origine sicuri e sui Paesi terzi sicuri, molto care al Governo anche per il rilancio dell'operazione Albania (si veda pagina 12) e infatti applaudite dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e da tutta la maggioranza come il frutto della «svolta» impressa dall'Italia di Giorgia Meloni.

