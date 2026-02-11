#iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 11 febbraio 2026. Non bastano gli occhiali da sole, seppur di finissima fattura e neppure una mega intervista rilasciata contemporaneamente a sei quotidiani europei per rispolverare un ruolo trainante consumato dal tempo, e dalla storia. Emmanuel Macron alla guida di una Francia in declino, alle prese con i conti in rosso e l'ennesimo governo raffazzonato per evitare le elezioni presidenziali anticipate, deve aver capito di aver perso parecchia strada sul fronte di un'Europa che, grazie alle forzature di Donald Trump, ha capito di dover cambiar pelle, pena la sua stessa sopravvivenza.

