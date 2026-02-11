Al via il Villaggio delle idee a Chieti Scalo. Le associazioni e i cittadini si sono ritrovati nel quartiere Celdit per proporre interventi e iniziative. L’obiettivo è riqualificare le strade, gli spazi pubblici e rafforzare i legami tra le persone. La partecipazione è già alta, e le proposte arrivano da più parti. Ora si aspetta di vedere quali idee prenderanno forma in futuro.

Al via il Villaggio delle idee, fucina di proposte e azioni partecipate per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Celdit a Chieti Scalo. Venerdì 13 febbraio (ore 17) alla biblioteca Bonincontro è in programma un incontro pubblico di restituzione e confronto dei risultati del percorso partecipativo che è base di una sinergia che unisce Comune e Università d’Annunzio in una partnership ideata e promossa da Officina Beni Comuni Urbani DdA1, con la direzione scientifica del professor Piero Rovigatti, il coordinamento tecnico-operativo di Francesca Caiafa e il supporto alle dinamiche partecipative di Fabiola Nucci per Chieti Solidale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

il Villaggio delle idee:proposte e azioni partecipate per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Celdit

