Il vantaggio dell’Arsenal è ridotto a tre

Da justcalcio.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester City ha preso di mira la capolista della Premier League, l’Arsenal. La sfida si fa sempre più difficile per i Gunners, che ora vedono il vantaggio ridursi a soli tre punti. Dopo la vittoria dei Citizens, la corsa al titolo si infiamma ulteriormente e il finale di stagione si fa sempre più incerto.

2026-02-11 23:31:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City ha messo sotto pressione la capolista della Premier League. Il Manchester City si è portato a tre punti dall’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League vincendo 3-0 sul Fulham. Dopo aver superato una prova del fuoco ad Anfield vincendo 2-1 sul Liverpool, il City ha avuto vita molto più facile contro il Fulham, che ha visto un’altra sconfitta aggiungersi al suo miserabile record in questa partita. Il City è entrato in partita dopo aver vinto i precedenti 19 incontri contro il Fulham in tutte le competizioni, la serie di vittorie più lunga che una squadra ha avuto contro un’altra nella storia del calcio inglese.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Approfondimenti su Manchester City

Referendum, i sondaggi confermano: il vantaggio del Sì ridotto a circa sei punti. E gli indecisi sono ancora il 40%

I sondaggi prefigurano un fronte del sì con un vantaggio ridotto a circa sei punti percentuali, con il 40% degli indecisi.

Inter-Arsenal, Chivu scioglie gli ultimi dubbi: Sucic in vantaggio

Vigilia incerta in casa Inter in vista della partita contro l’Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sunderland-Arsenal 2-2: gol e highlights | Premier League

Video Sunderland-Arsenal 2-2: gol e highlights | Premier League

Ultime notizie su Manchester City

Argomenti discussi: Guardiola: ridurre il vantaggio dell'Arsenal è una distrazione, non una motivazione; L’Arsenal si porta a nove punti di vantaggio dopo la combattuta vittoria sul Sunderland; Arsenal vittima del tabù Premier League: per tornare a vincere serve cambiare mentalità; Premier League, giornata 24: l'Arsenal trionfa, gli Spurs fermano il City.

il vantaggio dell arsenalMikel Arteta reagisce alla notizia molto triste dell'esonero di Thomas Frank dal Tottenham, mentre l'allenatore dell'Arsenal lo definisce un ottimo allenatore e un uomo ...Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha espresso la sua solidarietà a Thomas Frank dopo che quest'ultimo è stato licenziato dai rivali del Tottenham Hotspur mercoledì. Gli Spurs hanno solo cinque punt ... goal.com

il vantaggio dell arsenalPronostici Arsenal - Chelsea: sfruttare il vantaggio del primo incontroIn questo articolo si possono trovare i pronostici Arsenal - Chelsea, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.