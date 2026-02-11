Il vantaggio aumenta i telecronisti impazziscono! Guarda il trionfo di Voetter e Oberhofer

Da gazzetta.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino doppio femminile al loro debutto. La gara è stata emozionante e ha portato una vittoria inaspettata, con i due atleti italiani che hanno dominato fin da subito. I telecronisti hanno esultato per questa vittoria, che ha sorpreso tutti gli appassionati presenti e davanti alla tv.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano la medaglia d'oro all'esordio nel doppio femminile dello slittino.  Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il vantaggio aumenta i telecronisti impazziscono guarda il trionfo di voetter e oberhofer

© Gazzetta.it - Il vantaggio aumenta, i telecronisti impazziscono! Guarda il trionfo di Voetter e Oberhofer

Approfondimenti su Voetter Oberhofer

Milano-Cortina, oro azzurro nello slittino femminile. Trionfo di Voetter e Oberhofer

Le due azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino femminile ai Giochi di Milano-Cortina.

LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: aumenta l’attesa per la seconda manche di Voetter/Oberhofer

Dopo aver chiuso in 55 secondi nella seconda manche, le slovacche si sono migliorate, alimentando l’attesa per la prossima run.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Voetter Oberhofer

Argomenti discussi: Calcio – Il Casale vince contro il Gravellona San Pietro e aumenta il vantaggio in classifica; Branding e posizionamento: perché l’identità di marca è diventata un vantaggio competitivo; Cisterna perde a Piacenza, tante assenze per i pontini; Metalgalante pioniera in India: Ed ora partiamo in vantaggio.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.