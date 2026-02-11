Il tifoso che ha scommesso sulle vittorie del Manchester United e non riesce più a tagliarsi i capelli

Un tifoso del Manchester United, Frank Ilett, ha passato 490 giorni senza tagliarsi i capelli. La sua decisione nasce da una promessa fatta a sé stesso, ma ora si trova a vivere con una chioma lunga e spettinata. La squadra di cui è appassionato sta attraversando una fase difficile, e lui ha deciso di sostenere i Red Devils in modo insolito, senza toccare i capelli finché non si risolleva il suo team.

Da quando ha fatto quella promessa a sé stesso sono passati 490 giorni. Frank Ilett è un tifoso del Manchester United e la sua squadra dopo anni di dominio del calcio europeo sta vivendo un periodo abbastanza lungo di crisi. Più di un anno fa, quando i risultati ancora non arrivavano, Frank ha promesso a sé stesso e ai social media che non si sarebbe tagliato i capelli fino a quando i Red Devils non avessero vinto cinque partite consecutive. Quel momento sembrava essere arrivato ieri sera, quando la squadra di Carrick ne aveva vinte quattro e affrontava il non temibilissimo West Ham. Ma il dio del calcio ha detto no.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Manchester United

Il tifoso del Manchester United si prepara a tornare dal barbiere.

Il tifoso del Manchester United, Frank Iliett, ha deciso di non tagliare i capelli finché la sua squadra non vince cinque partite consecutive.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il tifoso che non si taglia i capelli finché lo United non vince

Ultime notizie su Manchester United

Argomenti discussi: Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte…; Vive a Cesena il tifoso dell'Inter che ha scagliato il petardo contro il portiere della Cremonese. Ha perso tre dita; Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Petardo Audero: il tifoso responsabile si è ferito a 2 dita e sarà denunciato.

Rooney attacca il tifoso che non taglia i capelli: Se il Manchester avesse vinto...L'ex stella dello United non risparmia Frank Ilett, il ragazzo capellone sulla bocca di tutti per la sua scommessa ... corrieredellosport.it

Il tifoso che ha scommesso sulle vittorie del Manchester United e non riesce più a tagliarsi i capelliDa quando ha fatto quella promessa a sé stesso sono passati 490 giorni. Frank Ilett è un tifoso del Manchester United e la sua squadra dopo anni di dominio del calcio europeo sta vivendo un periodo ab ... open.online

Il Manchester United non vince, il tifoso non si taglia i capelli da 500 giorni x.com

Il Manchester United pareggia 1-1 contro il West Ham, mettendo fine alla striscia di vittorie sotto la gestione di Michael Carrick, ferma a quattro partite. Il grande taglio dovrà ancora aspettare - facebook.com facebook