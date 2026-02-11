Dopo anni di indagini e procedimenti giudiziari, sono state emesse le prime condanne per il furto avvenuto a Malpensa. Fabio Capello, il noto allenatore di calcio, era stato derubato di un trolley con gioielli e oggetti di lusso per un totale di 240mila euro. Ora, i ladri e i ricettatori coinvolti dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia.

Ci sono voluti anni, indagini pazienti e un lungo percorso giudiziario. Ora sono arrivate le condanne per il furto avvenuto a Malpensa quando Fabio Capello, uno degli allenatori più celebri del calcio mondiale, venne derubato di un trolley con gioielli e oggetti di lusso per 240mila euro. Era il 4 maggio 2017. Capello rientrava dalla Germania con la moglie e, una volta arrivato a Malpensa, lasciò per errore il trolley su un marciapiede dell’aeroporto. Poi salì su un taxi diretto a Lugano. Si accorse subito della dimenticanza e chiamò l’aeroporto, ma era già troppo tardi. Dentro il bagaglio c’era di tutto: collane in platino e diamanti, orologi e bracciali Cartier, orecchini con rubino, un anello firmato Buccellati, collane di perle scaramazze, portadocumenti griffati, due iPhone, un Apple Watch, un Buddha in corallo e pure un libro di Andrea Camilleri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tesoro di Capello, condannati ladri e ricettatori

La polizia ha smantellato un giro di ricettazione legato ai gioielli di Fabio Capello.

Tre persone sono state condannate per aver ricettato una quantità enorme di gioielli appartenenti alla moglie di Fabio Capello.

