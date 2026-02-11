Il tesoro di Capello condannati ladri e ricettatori

Dopo anni di indagini e procedimenti giudiziari, sono state emesse le prime condanne per il furto avvenuto a Malpensa. Fabio Capello, il noto allenatore di calcio, era stato derubato di un trolley con gioielli e oggetti di lusso per un totale di 240mila euro. Ora, i ladri e i ricettatori coinvolti dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia.

Ci sono voluti anni, indagini pazienti e un lungo percorso giudiziario. Ora sono arrivate le condanne per il furto avvenuto a Malpensa quando Fabio Capello, uno degli allenatori più celebri del calcio mondiale, venne derubato di un trolley con gioielli e oggetti di lusso per 240mila euro. Era il 4 maggio 2017. Capello rientrava dalla Germania con la moglie e, una volta arrivato a Malpensa, lasciò per errore il trolley su un marciapiede dell'aeroporto. Poi salì su un taxi diretto a Lugano. Si accorse subito della dimenticanza e chiamò l'aeroporto, ma era già troppo tardi. Dentro il bagaglio c'era di tutto: collane in platino e diamanti, orologi e bracciali Cartier, orecchini con rubino, un anello firmato Buccellati, collane di perle scaramazze, portadocumenti griffati, due iPhone, un Apple Watch, un Buddha in corallo e pure un libro di Andrea Camilleri.

