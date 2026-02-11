Il Teatro Coccia a Roma | incontro istituzionale al Ministero della Cultura

Ieri a Roma si è tenuto un incontro tra il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e una delegazione della Fondazione Teatro Carlo Coccia. La riunione, organizzata con l’intervento del senatore Gaetano Nastri, ha avuto come obiettivo discutere delle questioni legate al teatro e alle sue attività. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, ma l’incontro segnala un’attenzione crescente sulla situazione dei teatri storici italiani.

Si è svolto ieri, martedì 10 febbraio, a Roma un incontro istituzionale tra il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e una delegazione della Fondazione Teatro Carlo Coccia, promosso grazie all'interessamento del senatore Gaetano Nastri.

