Il tapering pre-gara nella corsa | cos' è e tutti i vantaggi
Il tapering pre-gara è una strategia che molti atleti utilizzano prima di una competizione. Consiste nel ridurre gradualmente l’attività fisica nei giorni prima della gara, per arrivare più freschi e pronti. Non si tratta di smettere di allenarsi, ma di alleggerire il carico per migliorare le prestazioni e prevenire infortuni. Questa tecnica viene usata in diverse discipline, dalla corsa al ciclismo, e può fare la differenza tra una buona e una prestazione eccezionale.
Che sia nella corsa, nel ciclismo o in qualsiasi altra attività sportiva, il tapering è la pratica di ridurre l'attività fisica nei giorni immediatamente precedenti una competizione importante.Si tratta di una consuetudine sia negli sport di resistenza, come la corsa di lunga distanza e il nuoto.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su corsa pre gara
David Juve, show del canadese in partitella: «Gol o fuorigioco?». Cos’è successo nella rifinitura pre Benfica – VIDEO
Durante la sessione di allenamento prima della partita contro il Benfica, David Juve ha mostrato un’ottima forma nel corso della partitella.
Del Piero, Tsimikas e il Pre-Gara di Juve-Roma: Il Gesto che Sorprende e la Battuta di Capello che Diverte Tutti
Sul Quintino Sella, uno dei campi gara più famosi del novarese, andremo a pesca a feeder alla ricerca di barbi, cavedani e carpe, insieme a Tubertini! Non perdetevi questo incredibile video! TUBERTINI HIGH QUALITY #ItalianFishingTV #Tubertini #feeder - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.