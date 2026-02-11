Il tapering pre-gara nella corsa | cos' è e tutti i vantaggi

Il tapering pre-gara è una strategia che molti atleti utilizzano prima di una competizione. Consiste nel ridurre gradualmente l’attività fisica nei giorni prima della gara, per arrivare più freschi e pronti. Non si tratta di smettere di allenarsi, ma di alleggerire il carico per migliorare le prestazioni e prevenire infortuni. Questa tecnica viene usata in diverse discipline, dalla corsa al ciclismo, e può fare la differenza tra una buona e una prestazione eccezionale.

