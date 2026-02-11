La famiglia GriMat, composta da Luca, Francesca e Nicole, ha fatto il salto da lavoratori stagionali a star di TikTok in pochi mesi. La loro storia dimostra come i social possano trasformare radicalmente la vita di qualcuno, portandoli al successo senza dover cercare di lucrarci sopra. Nei loro video mostrano semplicemente la quotidianità, eppure sono riusciti a conquistare migliaia di follower.

Da lavoratori stagionali a star di TikTok. La storia di Luca, Francesca e Nicole - meglio conosciuti come la Famiglia GriMat - è una di quelle che racconta come i social network possano cambiare la vita in poco tempo. Luca, milanese 39 anni, magazziniere e Francesca veronese 37 anni si sono conosciuti e innamorati anni fa sul Lago di Garda, mentre lavoravano rispettivamente come pizzaiolo e cameriera. Dopo la nascita della loro figlia, Nicole, per seguire la loro passione per i viaggi hanno iniziato a coltivare un progetto: visitare 100 paesi entro i 18 anni della loro figlia Nicole. E da subito è nata l'idea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il successo della famiglia GriMat? Non lucriamo sui nostri follower"

