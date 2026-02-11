Questa mattina si parla ancora di Gilberto Bellini, figura che ha lasciato un segno duraturo nel mondo sindacale. Bellini non è stato solo un rappresentante, ma ha vissuto il suo ruolo con passione e dedizione, diventando un punto di riferimento per molti. La sua attività ha dimostrato che il sindacato può essere anche un servizio concreto, capace di fare la differenza nella vita delle persone.

Ci sono persone che non occupano semplicemente un ruolo, ma lo abitano, lasciando tracce che resistono al tempo e ai cambiamenti. Gilberto Bellini è stato una di queste. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda non solo per la Cisl Scuola Romagna, ma per l’intera comunità scolastica del territorio riminese, che per decenni ha riconosciuto in lui una presenza solida, affidabile, autentica. Storico dirigente e referente sindacale della Cisl – Sinascel negli anni Ottanta e Novanta, poi confluito nella Cisl Scuola, Gilberto Bellini ha incarnato un modo di fare sindacato fondato sulla competenza rigorosa, sull’ascolto reale e su una straordinaria umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindacato come servizio: l’esempio di Gilberto Bellini

Approfondimenti su Gilberto Bellini

Cesena e la Cisl Romagna piangono la scomparsa di Michele Dall’Ara, morto improvvisamente questa mattina a 59 anni.

In questa intervista, Antonio Bassolino riflette sulla figura di Gino Nicolais, evidenziando la sua competenza e il suo ruolo come esempio di politica al servizio della comunità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gilberto Bellini

Argomenti discussi: Il sindacato come servizio: l’esempio di Gilberto Bellini; Assistenza e tutela per le persone migranti: i servizi CGIL sul territorio e online; La Filcams Cgil Chieti sull'interruzione del facchinaggio: Aumento di costi e peggioramento dei servizi; Olimpiadi, Usigrai: La Rai rifiuta la messa in onda di un comunicato sindacale a difesa dei colleghi - FNSI.

Dove va il sindacato al tempo della globalizzazione?Il sindacato deve promuovere welfare territoriale condiviso, servizi interaziendali collettivizzanti (dalla dimensione dell’io a quella dell’io fra noi), formazione e reti di assistenza, costruendo ... cittanuova.it

Fp Cgil: Solo il 22,4% delle donne accede alla contraccezione attraverso il servizio pubblicoIl sindacato denuncia anche come i tagli nel corso degli anni abbiano portato a una forte riduzione del personale anche nei consultori. Solo il 22,4% di donne riesce ad accedere alla contraccezione ... quotidianosanita.it

Cronaca. Rimini, lutto nel sindacato: addio a Gilberto Bellini, colonna della Cisl Scuola - facebook.com facebook