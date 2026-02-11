Un’indagine approfondisce il rapporto tra genitori e società, usando il metodo del teatro documentale. Le testimonianze di chi vive questa esperienza vengono portate in scena, creando un racconto diretto e senza filtri. La rappresentazione mette in luce le difficoltà e le emozioni di chi si occupa di crescere un figlio, evidenziando il modo in cui la società influisce sulla loro vita quotidiana.

Lo sguardo è quello del teatro documentale. Dove le parole nascono a stretto contatto con chi le ha vissute. Indagine sul campo. A comporre un mosaico drammaturgico più ampio, partendo da interviste e testimonianze. Strumenti propri delle scienze sociali. Con cui tanto spesso il palcoscenico si sta trovando a dialogare, non solo all’estero. Da Milo Rau ai Kepler. Ma poi c’è la pancia. Letteralmente. Il sangue che ti pulsa fuori e dentro le vene. Ed è su questo equilibrio che pare comporsi “M(other)“, nuova produzione del Cooperativa di Niguarda, da domani al 22 febbraio in via Hermada. Una prima nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il senso di essere madre (per altri). Un’indagine su genitori e società

