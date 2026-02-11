Il senso di essere madre per altri Un’indagine su genitori e società

Da ilgiorno.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine approfondisce il rapporto tra genitori e società, usando il metodo del teatro documentale. Le testimonianze di chi vive questa esperienza vengono portate in scena, creando un racconto diretto e senza filtri. La rappresentazione mette in luce le difficoltà e le emozioni di chi si occupa di crescere un figlio, evidenziando il modo in cui la società influisce sulla loro vita quotidiana.

Lo sguardo è quello del teatro documentale. Dove le parole nascono a stretto contatto con chi le ha vissute. Indagine sul campo. A comporre un mosaico drammaturgico più ampio, partendo da interviste e testimonianze. Strumenti propri delle scienze sociali. Con cui tanto spesso il palcoscenico si sta trovando a dialogare, non solo all’estero. Da Milo Rau ai Kepler. Ma poi c’è la pancia. Letteralmente. Il sangue che ti pulsa fuori e dentro le vene. Ed è su questo equilibrio che pare comporsi “M(other)“, nuova produzione del Cooperativa di Niguarda, da domani al 22 febbraio in via Hermada. Una prima nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il senso di essere madre per altri un8217indagine su genitori e societ224

© Ilgiorno.it - Il senso di essere madre (per altri). Un’indagine su genitori e società

Approfondimenti su genitori società

“Ci siamo trasferiti in Italia e qui essere genitori è un’altra cosa”: il racconto di una madre americana

Polveri sottili, a Bagnoli denunciati nuovi sforamenti: chiesta indagine anche su altri inquinanti

A Bagnoli si registrano nuovi sforamenti di polveri sottili.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Le destin insensé du neveu du Fürher et de sa descendance

Video Le destin insensé du neveu du Fürher et de sa descendance

Ultime notizie su genitori società

Argomenti discussi: Il senso di essere madre (per altri). Un’indagine su genitori e società; Son tutte diverse le mamme del mondo; La materia della vita; Il senso di Gioventù Nazionale per la Storia.

Il senso di essere comunità. L’Università di Firenze apre le porte. Iniziative nel nome di Eleonora GuidiAll’Università di Firenze il 25 novembre non è solo una ricorrenza da segnare sul calendario: è il fulcro attorno al quale ruota un programma di oltre venti iniziative che, tra il 19 novembre e il 9 ... quotidiano.net

il senso di essereIl sensoIl senso non è solo voglia di conoscere quella che insistente conduce verso gli universi altrove, in cui ci si sente estranei almeno fin quando i preconcetti e le riserve mentali su ogni diversità non ... laprimapagina.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.