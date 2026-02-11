Il segreto del curling Perché spopola in Italia | non si parla d’altro in questi giorni

Negli ultimi giorni il curling ha fatto parlare di sé più del solito. In tanti si chiedono cosa ci sia dietro il suo successo, che sembra crescere di pari passo con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La gente si ferma a guardare le partite, e sui social si moltiplicano commenti e video, come se fosse la novità del momento. Il curling torna prepotentemente sulla scena, e in molti si chiedono come mai questa disciplina stia conquistando così tanti italiani.

Negli ultimi giorni il curling è tornato protagonista. Come accade ciclicamente a ogni Olimpiade invernale, questa disciplina conquista attenzione e curiosità, ma a Milano-Cortina 2026 il fenomeno è ancora più evidente. Il bronzo conquistato nel doppio misto da Amos Mosaner e Stefania Constantini, dopo la vittoria contro il Regno Unito, ha riacceso l’entusiasmo attorno a uno sport che ormai non è più solo una meteora olimpica. Fino a qualche anno fa il curling riemergeva nel dibattito pubblico ogni quattro anni, per poi tornare nell’ombra. Oggi invece è diventato quasi un oggetto di culto. Il motivo? È l’esatto opposto dello sport a cui siamo abituati: non vince chi è più forte o più veloce, ma chi pensa meglio, chi sa aspettare, chi costruisce la partita mossa dopo mossa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

