Il segreto dei Ferrero Rocher | quel dolce omaggio nascosto alla Madonna di Lourdes
Il segreto dei Ferrero Rocher sta nel cuore della grotta di Lourdes. Michele Ferrero, il fondatore dell’azienda, ha voluto dedicare un omaggio alla Madonna di Lourdes proprio in uno dei suoi cioccolatini più famosi. All’interno di ogni pralina si nasconde un dettaglio che richiama la Grotta di Massabielle, rivelando così una storia di fede e riconoscenza personale.
Non tutti sanno che il Ferrero Rocher nasconde un segreto legato alla Madonna di Lourdes. È l’incredibile storia di fede di Michele Ferrero: come un cioccolatino sia ispirato alla Grotta di Massabielle. Lo immaginiamo sempre come un cioccolatino, forse fra i più buoni, della casa targata Ferrero, ma in realtà, c’è una storia dietro che va anche al di là del mero oggetto degustativo. Non si tratta solo del cioccolatino avvolto nell’iconica carta dorata. C’è un legame simbolico che unisce questa piccola prelibatezza, addirittura, a quella che è la Vergine di Lourdes: un vero e prorpio legame spirituale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Molti conoscono i Ferrero Rocher per i celebri cioccolatini alla nocciola, ma è meno noto il legame profondo che unisce l'azienda alla Madonna di Lourdes. Michele Ferrero, fondatore dell'impresa e cattolico dalla fede sincera, nutriva una grande devozione p
