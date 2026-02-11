Il segreto dei Ferrero Rocher sta nel cuore della grotta di Lourdes. Michele Ferrero, il fondatore dell’azienda, ha voluto dedicare un omaggio alla Madonna di Lourdes proprio in uno dei suoi cioccolatini più famosi. All’interno di ogni pralina si nasconde un dettaglio che richiama la Grotta di Massabielle, rivelando così una storia di fede e riconoscenza personale.

Non tutti sanno che il Ferrero Rocher nasconde un segreto legato alla Madonna di Lourdes. È l’incredibile storia di fede di Michele Ferrero: come un cioccolatino sia ispirato alla Grotta di Massabielle. Lo immaginiamo sempre come un cioccolatino, forse fra i più buoni, della casa targata Ferrero, ma in realtà, c’è una storia dietro che va anche al di là del mero oggetto degustativo. Non si tratta solo del cioccolatino avvolto nell’iconica carta dorata. C’è un legame simbolico che unisce questa piccola prelibatezza, addirittura, a quella che è la Vergine di Lourdes: un vero e prorpio legame spirituale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il segreto dei Ferrero Rocher: quel dolce omaggio nascosto alla Madonna di Lourdes

Approfondimenti su Ferrero Rocher

Oggi 11 febbraio, la Chiesa ricorda la Madonna di Lourdes.

Con l’arrivo di San Valentino, si accende la sfida tra i cioccolatini più popolari.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ferrero Rocher

Argomenti discussi: Ferrero, continua crescita globale, in 2024/2025 fatturato + 4,6% a 19,3 miliardi; Nutella Day, da Alba la festa globale: sui social appare ogni 0,5 secondi; World Nutella Day: ecco perché il 5 febbraio si celebra la crema più amata; Voglio Finals e Davis, Alcaraz 'insaziabile' dopo Australian Open 2026. E svela il suo segreto.

Molti conoscono i Ferrero Rocher per i celebri cioccolatini alla nocciola, ma è meno noto il legame profondo che unisce l’azienda alla Madonna di Lourdes. Michele Ferrero, fondatore dell’impresa e cattolico dalla fede sincera, nutriva una grande devozione p - facebook.com facebook

Molti conoscono i Ferrero Rocher per i celebri cioccolatini alla nocciola, ma è meno noto il legame profondo che unisce l’azienda alla Madonna di Lourdes. Michele Ferrero, fondatore dell’impresa e cattolico dalla fede sincera, nutriva una grande devozione p x.com